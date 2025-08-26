أعلنت الحكومة الأوسترالية اليوم، أنّها طردت السفير الإيراني، متّهمة "الجمهورية الإسلامية بالوقوف خلف هجومين معاديين للسامية في ملبورن وسيدني."

وقالت وزيرة الخارجية الأوسترالية بيني وونغ في مؤتمر صحافي، نقلته "فرانس برس"، إنّ أوستراليا منحت السفير الإيراني وثلاثة مسؤولين إيرانيين آخرين مهلة سبعة أيام لمغادرة البلاد، في أول عملية طرد لسفير تقدم عليها أوستراليا منذ الحرب العالمية الثانية.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، أن “السفير الإيراني سيُطرد من البلاد”، مضيفًا: “سيتم تعليق العمل بسفارتنا في طهران”.

وقال ألبانيز: “الحكومة الإيرانية وجّهت بشن ما لا يقل عن هجومين في أستراليا”.

كما أشار إلى أن “جميع دبلوماسيينا بإيران أصبحوا الآن في أمان داخل دولة ثالثة”.

وختم قائلًا: سأشرع في إدراج الحرس الثوري الإيراني كـ”منظمة إرهابية”.