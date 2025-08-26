حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من فرض رسوم جمركية أكثر حدة على الصين إذا ما قامت بكين بتقييد صادراتها من مغناطيسات المعادن النادرة، في تهديد قد ينسف الهدنة التجارية الهشة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال ترامب للصحفيين عقب لقائه بالرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ في البيت الأبيض: “عليهم أن يزودونا بالمغناطيسات، وإذا لم يفعلوا، فسيتعين علينا فرض رسوم جمركية بنسبة 200 بالمئة أو شيء من هذا القبيل”.

وأضاف ترامب أن قطع غيار الطائرات تمثل ورقة ضغط مهمة تمتلكها واشنطن في مواجهة هيمنة الصين على المعادن النادرة، مشيرًا إلى أن “200 طائرة صينية لم تتمكن من الإقلاع لأننا لم نزوّدهم عمدًا بقطع غيار بوينغ بسبب عدم تزويدهم لنا بالمغناطيسات”.