وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوما يخفض الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية إلى 15 بالمئة بدلا من 27,5 بالمئة وينص على أن التعرفات المفروضة على غالبية المنتجات اليابانية لن تتجاوز هذا الحد الجديد.

وستدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ بعد سبعة أيام على نشر المرسوم الجديد في الجريدة الرسمية الأميركية الأمر الذي لم يحصل بعد.

ورحبت طوكيو بالمرسوم الجمعة. وقال الأمين العام لمجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي إنه يشكل “تطبيقا أمينا وملموسا للاتفاق” المبرم بين البلدين في تموز.

وأتى التوقيع فيما زار المفاوض الياباني المكلف الرسوم الجمركية ريوسي اكازاوا واشنطن الخميس لحث ترامب على توقيعه بعدما تأخر الأمر.