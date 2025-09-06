نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على "تروث سوشيال" صورة يظهر فيها مرتدياً زياً عسكرياً وخلفه مقاتلات وهي تقصف شيكاغو.

وكتب معلقا "شيكاغو ستعرف قريباً سبب تسمية وزارة الحرب".

تعهّد الرئيس الأميركي، الثلاثاء، بحلّ "مشكلة الجريمة" سريعا في شيكاغو التي وصفها بأنها "أخطر مدينة في العالم"، ملمّحا إلى إمكانية نشر قوات من الحرس الوطني في المدينة الواقعة في وسط غرب البلاد.



ووقّع ترامب، أمس الجمعة، أمراً تنفيذياً بتغيير تسمية وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب". وقال ترامب في تصريح لصحافيين في المكتب البيضوي بحضور الوزير بيت هيغسيث، إن الاسم الجديد "أكثر ملاءمة في ضوء وضع العالم راهناً"، مضيفاً أنه "يبعث رسالة النصر" إلى العالم.

ولا يمكن لترامب أن يغيّر رسمياً تسمية الوزارة من دون موافقة الكونغرس، لكن الأمر التنفيذي يسمح باستخدام التسمية الجديدة كاسم ثان لوزارة الدفاع.

وتقع الوزارة في مبنى البنتاغون، قرب واشنطن، على ضفاف نهر بوتوماك.

ويضم هذا الهيكل الضخم 17 مبنى لوزارة نمت بسرعة بسبب الحرب العالمية الثانية.

ومع أكثر من ثلاثة ملايين موظف مدني وعسكري، أصبحت وزارة الدفاع الآن أكبر جهة توظيف في الولايات المتحدة.

وكان ترامب أعلن في نهاية أغسطس (آب) عزمه على اتخاذ ذلك القرار.

وبرّر البيت الأبيض رغبة ترامب بتغيير الاسم بالقول إن "الرئيس يرى أن هذه الوزارة ينبغي أن تحمل اسماً يعكس قوتها التي لا تضاهى وقدرتها على حماية المصالح الوطنية"، مذكّراً بأن الولايات المتحدة تملك أكبر جيش في العالم.

وبحسب البيت الأبيض، فإن الهدف هو فرض "السلام من خلال القوة"، وضمان "احترام العالم للولايات المتحدة مرة أخرى".

