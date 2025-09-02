اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إسرائيل "تفقد السيطرة على الكونغرس الأميركي" بسبب حرب غزة، في إشارة إلى تراجع تأييدها بين النواب الأميركيين.

وتابع ترامب في مقابلة مع موقع "ديلي كولر": "كانت إسرائيل أقوى جماعة ضغط رأيتها في حياتي. كانت لديها سيطرة كاملة على الكونغرس والآن تفقد السيطرة”، وتابع: “أنا مندهش قليلا لرؤية ذلك يحدث".

وأضاف الرئيس الأميركي أن "استمرار حرب غزة يضر بإسرائيل ويؤذيها، لذا عليها إنهاء الحرب”، كما أشار إلى أن إسرائيل “ربما كسبت الحرب لكنها لا تفوز في عالم العلاقات العامة وهذا يضرها".