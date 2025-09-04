أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اعتقاده أن بإمكانه عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي على طاولة المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية.

جاء ذلك في تصريحات ترامب للصحافيين، حيث تابع: "سيكون الاجتماع القادم بين زيلينسكي وبوتين، أو بين زيلينسكي وبوتين بحضوري إذا لزم الأمر، لكني سأنظم لقاء بين الزعيمين".

وأضاف ترامب: "في النهاية، سأتأكد من وجودهما في نفس الغرفة، وأعتقد أن كل شيء سيحل".

وكان بوتين قد قال في مؤتمر صحافي عقب زيارته إلى الصين: "إذا كان زيلينسكي مستعدا فليأت إلى موسكو"، فيما وصفت وزارة الخارجية الأوكرانية عرض الرئيس الروسي بأنه "غير مقبول مسبقا".

