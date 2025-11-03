المركزية - تعلن المديرية العامة للأمن العام عن حاجتها لتطويع:

١- مفتشين درجة ثانية متمرنين من حملة شهادة البكالوريا الفنية، من بين المدنيين والعسكريين، من الذكور والاناث، في الاختصاصات التالية: معلوماتية وبرمجة، كهرباء، إدارة، تكييف وتبريد، سباكة وميكانيك سيارات، بطريقة المباراة.

٢- مأمورين متمرنين من حملة شهادة البروفيه اللبنانية أو شهادة تكميلية مهنية "BP" أو إفادة نجاح مصادق عليها بتاريخ جديد خلال العام ٢٠٢٥ في إحدى الشهادتين المشار اليهما، من بين المدنيين، من الذكور فقط، بطريقة المباراة.



تقدّم الطلبات من قبل أصحاب العلاقة شخصياً إعتباراً من تاريخ 17/١١/2025 ولغاية تاريخ 11/١٢/2025 ضمناً من الساعة ٨،٠٠ وحتى الساعة ١٥،٠٠ من كل يوم عمل في دائرة المرآب، كورنيش النهر، ساحة العبد، خلف مبنى معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي TVA، وفقاً للأحرف الأبجدية التي تبدأ بها شهرة المرشحين.



للإطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة ولمزيد من المعلومات، يمكن:

- مراجعة دوائر ومراكز الأمن العام الإقليمية.

- مراجعة عنوان الأمن العام على شبكة الإنترنت:

http://general-security.gov.lb

- الاتصال على الرقم ١٧١٧.