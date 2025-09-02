8:20 AMClock
بولسونارو لن يحضر المرحلة النهائية من محاكمته

كشف محام للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو لوكالة فرانس برس أنّ موكّله لن يحضر المرحلة النهائية من محاكمته بتهمة التورّط بمحاولة انقلابية والتي تبدأ الثلاثاء. 
     
وردّا على سؤال بشأن ما إذا كان الرئيس السابق سيحضر جلسات المحاكمة، قال المحامي سيلسو فيلاردي إنّ بولسونارو "لن يذهب".
     
وينبغي على المحكمة العليا أن تقرّر بحلول 12 أيلول ما إذا كان الرئيس السابق اليميني المتطرّف (2019-2022) مذنبا بالتّهم الموجّهة إليه والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 43 سنة.

