انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم قرار هولندا منعه من دخول أراضيها، مهاجما دول أوروبا، زاعما أنها تبرر الإرهاب وتجرم الإسرائيليين اليهود، بحسب وكالة "نوفوستي".

وقال تعليقا على القرار :"حتى لو منعت من دخول كل أوروبا، سأواصل العمل من أجل دولتنا والمطالبة بالإطاحة بحركة حماس ودعم مقاتلينا. أعداؤنا هم الذين يمارسون العنف والقتل والاغتصاب".

أضاف : "في أوروبا، كما هي الحال في الكثير من الأماكن، يلقى اللوم على من يتعرض لهجوم. حيث يتم التسامح مع الإرهاب ويستقبل الإرهابيون بحرارة، ويصبح الوزير اليهودي من إسرائيل غير مرغوب فيه، بينما الإرهابيون أحرار واليهود معرضون للمقاطعة"، وفق تعبيره.

وكانت السلطات الهولندية، أعلنت أن "الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش شخصين غير مرغوب فيهما، وسيتم منعهما من دخول هولندا".

وقال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، في رسالة إلى البرلمان الهولندي نشرت أمس : "قرر مجلس الوزراء الهولندي إعلان الوزيرين الإسرائيليين سموتريتش وبن غفير شخصين غير مرغوب فيهما، والتزم بإدراجهما في قائمة الأجانب غير المرغوب فيهم في نظام معلومات شنغن".

وأكد الوزير أن "هذا القرار اتخذ لأن سموتريتش وبن غفير حرضا المستوطنين مرارا وتكرارا على العنف ضد الفلسطينيين، ودافعا عن توسيع المستوطنات غير الشرعية، والتطهير العرقي في قطاع غزة".

كما صرح فيلدكامب بأنه سيتم استدعاء السفير الإسرائيلي إلى وزارة الخارجية الهولندية لحث السلطات على تغيير موقفها تجاه قطاع غزة، حيث الوضع "لا يطاق ولا مبرر له".

وأشار الوزير إلى أن "استدعاء السفير سيستخدم أيضا لتذكير إسرائيل بضرورة الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".