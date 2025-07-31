دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، "بشدة فرض أميركا عقوبات جديدة على مجموعة من الأشخاص الطبيعيين والقانونيين والسفن المرتبطة بقطاعي الطاقة والنفط الإيراني"، بحسب "تسنيم".

وأكد أن "إدمان أميركا على السلوك الأحادي والوسائل غير القانونية والقسرية لتحقيق أهدافها غير المشروعة على المستوى الدولي، وتجاهلها الشديد لسيادة القانون وحقوق الإنسان، قد ارتهن الأسس الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك مبدأ احترام سيادة الدول وحرية التجارة بين الدول، وعرض العالم لتهديدات غير مسبوقة".

ووصف "العقوبات الأميركية الجديدة على تجارة النفط الإيرانية بأنها خطوة خبيثة تهدف إلى الإضرار بالتنمية الاقتصادية ورفاهية الشعب الإيراني"، وقال: "إن العقوبات الأميركية الأحادية الجانب وغير القانونية ضد إيران هي عمل إجرامي ينتهك المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وتعتبر مثالاً على جريمة ضد الإنسانية، ويجب مساءلة حكومة أمريكا ومحاسبتها على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن هذه العقوبات غير القانونية".