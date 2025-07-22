افادت وكالة رويترز نقلا عن المبعوث الأميركي إلى ​سوريا​ توم برّاك، بأن "القوات السورية لم تدخل السويداء والفظائع هناك ليست من فعل قوات الحكومة".

واشار الى ان "المخاطر بسوريا مرتفعة في ظل عدم وجود بديل للحكومة الحالية قابل للتطبيق"٬ موضحا ان "لا خطة بديلة وإذا فشلت الحكومة السورية فهناك من يحاول إسقاطها عمدا لكن السؤال لماذا".

ورداً عن احتمال مواجهة سوريا سيناريو كارثي مثل ليبيا أو أفغانستان أعلن برّاك عبر "رويترز": نعم وربّما أسوأ.

وأضاف براك: لا نملي شكل النظام السياسي السوري باستثناء تأكيد ضرورة الاستقرار والوحدة والعدالة والشمول.