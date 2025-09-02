أكّد وزير الخارجية البريطاني دافيد لامي، أنّ بلاده تعمل على إخراج أطفال مرضى بأمراض خطيرة ومصابين من قطاع غزة لتلقي العلاج المتخصص في مستشفيات المملكة المتحدة، مضيفًا أنّ الدفعة الأولى منهم ستصل خلال الأسابيع المقبلة.

وعبر لامي عن "غضبه" لعدم سماح إسرائيل بدخول مساعدات كافية إلى غزة، معلنا عن تخصيص 15 مليون جنيه استرليني (نحو 20 مليون دولار) إضافية للمساعدات الطبية للقطاع المدمر.

وقال: "هذه ليست كارثة طبيعية، بل مجاعة من صنع الإنسان في القرن الحادي والعشرين. أنا غاضب من رفض الحكومة الإسرائيلية السماح بدخول مساعدات كافية".

وأضاف لامي: "نعلم جميعا أن هناك مخرجًا واحدا فقط. وقف إطلاق نار فوري".

وأكّد الوزير للمشرعين أنّ المسؤولين البريطانيين يدعمون أيضًا طلاب غزة الحاصلين على منح دراسية في جامعات المملكة المتحدة، ليتمكنوا من بدء دراستهم في الخريف.

وقال إن هناك حاجة إلى "استجابة إنسانية شاملة" لمنع المزيد من الفلسطينيين من الموت والجوع، بعد أن أعلنت الأمم المتحدة أواخر آب الماضي أن أكبر مدينة في قطاع غزة تعاني المجاعة.

ولم يفصل لامي عدد الأطفال المرضى أو الطلاب الذين تقبلهم بريطانيا من غزة، لكن وزيرة الداخلية إيفيت كوبر قالت للبرلمان، إن المسؤولين يسرعون إصدار التأشيرات لهؤلاء الفلسطينيين، وكذلك لأفراد أسرهم المرافقين.

