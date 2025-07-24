المركزية- صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة بئر العبد – بعبدا، وأوقفت المواطنين (ا.ش.) و(ح.ش.) و(م.ش.) و(ب.ش.) لإطلاقهم النار.

كما أوقفت وحدات من الجيش عند حاجزَي العاصي – الهرمل وشدرا – عكار 78 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

واشارت معلومات صحافية الى ان أحد المطلوبين قفز من على شرفة منزله محاولا الفرار من قبضة الجيش، فيما لم تعرف حالته بعد.

https://x.com/i/status/1948304452470894744

https://x.com/i/status/1948304452470894744

https://twitter.com/i/status/1948319258041074136