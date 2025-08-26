اندلع حريق في مستودع داخل ميناء هامبورغ في ألمانيا، مساء أمس الاثنين، ما تسبب بسلسلة من الانفجارات الناجمة عن أسطوانات غاز مضغوط تحتوي على غاز أكسيد النيتروز.

وامتدت النيران إلى مستودع آخر على الأقل بالإضافة إلى عدة حرائق صغيرة في مواقع متفرقة من المنطقة. ووفقا للتحقيقات الأولية، بدأ الحريق في مركبة متوقفة داخل المستودع.

وأسفرت الحادثة عن إصابة 3 أشخاص نتيجة سقوط حطام معدني على الطريق السريع A1 المجاور، ولم تتوفر بعد معلومات عن حالة المصابين. فيما أغلقت الشرطة الطريق السريع بالكامل بين نورديرإلب وموورفليت تحسبا للمخاطر.

وتسببت الحادثة في تكوين سحابة دخان ضخمة مرئية من مسافات بعيدة فوق حي فيديل، مع سماع أصوات انفجارات متكررة.

وأفاد المتحدث الصحفي لإطفائية هامبورغ لورنز هارتمان، بأن مركبات الطوارئ تعرضت لأضرار بسبب الشظايا المتناثرة، مما اضطر القوات إلى الانسحاب مئات الأمتار مؤقتا.

كما أدت الحادثة إلى اختناقات مرورية كبيرة على الطريقين السريعين A1 و A7، بينما أكدت إدارة ميناء هامبورغ HPA أن حركة قطارات الميناء والملاحة البحرية لم تتأثر بالحريق.