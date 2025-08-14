أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن وقوع انفجار عنيف في مستودع أسلحة وذخائر بالجهة الغربية من مدينة إدلب، شمال غربي سوريا، ما أدّى إلى تصاعد أعمدة دخان كثيفة في سماء المنطقة.

وأفادت معلومات أولية بـ"سقوط عدد من الجرحى المدنيين جرّاء الانفجار"، فيما لم تُعرف بعد أسبابه أو الجهة التي تسيطر على المستودع المستهدف.



تأتي الحادثة في ظل توتر أمني متصاعد في إدلب، حيث شهدت المنطقة خلال الأشهر الماضية عدة انفجارات مشابهة في مستودعات سلاح، بعضها ناتج عن قصف مجهول المصدر، وأخرى بسبب أخطاء فنية أو تخزين غير آمن للذخيرة.

فيديو: https://twitter.com/i/status/1955917009977299277