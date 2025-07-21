إعتدت مجموعة مجهولة على مقام الشيخ عبدالله في بلدة بيت جن الواقعة في منطقة جبل الشيخ بريف دمشق، الأحد، حيث جرى تفجير وتخريب المقام.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: “هذا العمل يأتي في سياق محاولات مستمرة من قبل تنظيمات متشددة لتأجيج الصراع الطائفي واستهداف الرموز الدينية للأقليات في البلاد”، محذرًا من خطورة الانجرار وراء هذا النوع من الاستفزازات التي تهدد النسيج الاجتماعي السوري.

ويُعد مقام الشيخ عبدالله من أبرز المقامات الدينية التاريخية لدى أبناء الطائفة الدرزية في سوريا ولبنان، ويحظى بمكانة روحية كبيرة كونه يُنسب إلى أحد المتصوفة والوجهاء المعروفين في المنطقة.

وقد ظل المقام محط زيارات دينية منتظمة على مدار عقود، قبل أن يتعرض للإهمال في السنوات الأخيرة نتيجة النزاع الدائر في سوريا.