ذكر المبعوث الأميركي توم براك، أن مسلحي تنظيم “داعش” ربما كانوا متنكرين بزي القوات الحكومية، خلال الاشتباكات في محافظة السويداء، جنوب سوريا.

وأكد براك أن الجيش السوري لم يكن مسؤولا عن أعمال العنف الأخيرة في المدينة، مشيرا إلى أن القوات الحكومية لم تدخل إلى السويداء، بناء على تفاهم مع إسرائيل.

ولفت إلى أن تل أبيب قالت إن دخول الجيش إلى المدينة قد يؤدي إلى تصعيد غير مرغوب فيه، ونصحتهم بالبقاء في محيطها، موضحا أن العنف في السويداء ناتج عن صراع داخلي بين القبائل.

وفي سياق متصل، كشف براك عن أنه نصح الرئيس السوري أحمد الشرع، بمراجعة سياسته بما في ذلك إعادة هيكلة الجيش وتقليص نفوذ من وصفهم بـ”المتشددين”، بهدف تجنب انقسام البلاد وفقدان الدعم الدولي.