لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون في إسبانيا، بعد خروج القطار الجبلي المائل الشهير في لشبونة، "غلوريا"، عن مساره مساء أمس الأربعاء.

ووقعت المأساة بعد أن انفك أحد الكابلات على طول مسار السكك الحديدية، مما أدى إلى فقدان السيطرة على القطار واندفاعه بسرعة كبيرة إلى أسفل تل شديد الانحدار قبل أن يصطدم بمبنى.

وأظهرت لقطات من موقع القطار الذي ينقل الناس صعودا وهبوطا على التل في العاصمة البرتغالية، وقد دُمر بالكامل تقريباً، بينما كان عمال الطوارئ يسحبون الناس من تحت الأنقاض.

وقالت شاهدة العيان، تيريزا دافو، لقناة التلفزيون البرتغالية "SIC": "اصطدم بمبنى بقوة وحشية وتفكك مثل صندوق من الورق المقوى. لقد اصطدم بقوة هائلة. لم يكن لديه أي نوع من المكابح".

وصرح فرناندو نونيس دا سيلفا، العضو السابق في مجلس مدينة لشبونة وأخصائي الهندسة، لقناة "SIC Notícias" بأن "من المرجح جدا أن يكون كابل الجر قد انقطع، وعندما انقطع هذا الكابل، لم تعد تعمل المكابح". وأضاف: "اكتسب المصعد الهابط زخما واستمر بسرعة كبيرة".

https://twitter.com/i/status/1963299301825638402

وبحسب ما ورد، فإن بعض الإصابات التي عانى منها الضحايا تشمل كسورا مفتوحة. ولم يتم بعد الكشف عن جنسيات الضحايا.

https://twitter.com/i/status/1963315415893041396

وهرعت الشرطة والمسعفون ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث، ولم يتضح على الفور سبب الانهيار.

وقال رئيس البرتغال، مارسيلو ريبيلو دي سوزا: "يعرب رئيس الجمهورية عن أسفه العميق للحادث الذي وقع بعد ظهر اليوم للقطار الجبلي المائل "غلوريا" في لشبونة، وخاصة للوفيات والإصابات الخطيرة، فضلاً عن الإصابات الطفيفة المختلفة".

وأضاف: "يقدم رئيس الجمهورية تعازيه وتضامنه مع الأسر المتضررة من هذه المأساة، ويأمل أن يتم توضيح الحادث بسرعة من قبل السلطات المختصة".

ويتواجد عمدة لشبونة، كارلوس مويداس، في مكان الحادث، وسط تقارير غير مؤكدة تفيد بأن عدة أشخاص ما زالوا محتجزين.

ويُعد خط السكك الحديدية هذا واحدا من ثلاثة خطوط من نوعه في لشبونة، ويستخدمه السياح بكثرة للتنقل عبر التلال العديدة الشديدة الانحدار في المدينة.

ويوصل الخط، الذي افتتح عام 1885، منطقة وسط لشبونة بالقرب من ساحة ريستورادوريس بحي بايرو ألتو (الحي العلوي)، المعروف بحياته الليلية النابضة بالحياة. ويتم تشغيله من قبل شركة النقل العام البلدية "كاريّس".

وترتبط عربتا القطار بأطراف متقابلة من كابل جر يتم توفيره بواسطة محركات كهربائية على العربتين. وبحسب "سي إن إن البرتغال"، لم تتضرر العربة التي كانت في أسفل الخط على ما يبدو، لكن الركاب اضطروا للقفز من نوافذها عندما وقع الحادث.

جدير بالذكر أن الخط افتتح في عام 1885 كثاني خط من نوعه في المدينة. وعلى الرغم من أنه تم تزويده بالكهرباء فقط في عام 1915، فإنه لا يزال يحتفظ بخصائصه الأصلية.