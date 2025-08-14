أفادت وزارة الصحة السورية أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم، بينهم طفلان، وأصيب خمسة آخرون بينهم طفل، جراء انفجار وقع صباح اليوم في مبنى سكني على أطراف مدينة إدلب، بحسب وكالة "سانا".

وباشرت فرق الدفاع المدني السوري عمليات الإنقاذ فور وقوع الانفجار، حيث انتشلت جثمان قتيل من تحت الأنقاض، وأنقذت مصاباً، كما عثرت على أشلاء شخص مجهول الهوية والعمر، وجثمان طفل، فيما تم إسعاف باقي المصابين من موقع الحادث. كما عملت الفرق على إخماد الحرائق التي اندلعت في المبنى نتيجة الانفجار، وسط حالة تأهب لتأمين الموقع ومنع امتداد النيران إلى الأبنية المجاورة.

ولا تزال الجهات المختصة تحقق في أسباب الانفجار، في وقت أعلنت فيه وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن الانفجار الكبير وقع داخل مستودع لبقايا مخلفات الحرب.

وأكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، في منشور عبر منصة "إكس"، ضرورة تكاتف الجهود بين الوزارات والمؤسسات والهيئات المحلية للحد من مخاطر الذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب، وضمان سلامة المواطنين في كل وقت. وفي منشور لاحق أرفقه بفيديو لعمليات الإطفاء، أشار الصالح إلى أن أكثر من 25 فريقاً من الدفاع المدني السوري وفرق إطفاء الأحراج وأفواج الإطفاء، إلى جانب الأهالي والمجتمعات المحلية، شاركوا في إخماد الحريق.