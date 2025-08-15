أصدر الجيش الإسرائيلي، تعليمات إلى ألويته العسكرية بالاستعداد لشن عملية برية جديدة في قطاع غزة، في خطوة تأتي بعد عام من انتهاء العملية الكبرى السابقة في شمالي القطاع، والتي بدأت معركتها البرية قبل نحو 20 شهرا.

وبحسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت، الجمعة، عن مصادر عسكرية، فإن العملية لن تبدأ قبل سبتمبر المقبل، إذ تسعى قيادة الجيش إلى منح القوات وقتا للراحة والتعافي من أشهر القتال الطويلة.

كما تسعى قيادة الجيش أيضا إلى التحضير لنشر قوات إضافية، بينها وحدات احتياطية تلقت مؤخرا إشعارات بالاستعداد للاستدعاء الشهر القادم، ما قد يعرقل موسم عطلاتها.

وأوضحت المصادر، أن بدء العملية مرتبط بإجلاء قرابة مليون مدني من مدينة غزة ومحيطها نحو مناطق إنسانية في جنوب القطاع، وهي خطوة تعتمد على تعاون الأمم المتحدة، وفق الصحيفة.

كما يجري إعداد خطط عملياتية لأربعة أفواج من القوات على الأقل، بما في ذلك قوات احتياط، لتكون أول من يحاصر مدينة غزة ويتقدم ببطء نحو أحيائها الغربية التي تضم مباني شاهقة.