المركزية- وقّع المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد الركن عماد خريش، بروتوكول تعاون مع مؤسستين تعليميتين، هما كلية المتن الجامعية للتكنولوجيا (MUC) ومؤسسة CIS College، في إطار دعم التعليم المهني والتقني وتمكين الأجيال الصاعدة من خلال تطوير مهاراتها العلمية والعملية.

وقد مثّل المؤسستين خلال مراسم التوقيع نائب رئيس مؤسسة CIS College وجامعة MUC الدكتور وائل مكداش، والمدير الإداريصبحي الخطيب، وذلك بحضور ، مسؤولة العلاقات بين الجامعات والمديرية العامة للدفاع المدني تشلسي سعد.

و قالت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني في بيان:"يهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والمهني بين الجانبين من خلال إتاحة الفرصة لعناصر الدفاع المدني للاستفادة من حسومات خاصة على الأقساط التعليمية والبرامج التدريبية، بالإضافة إلى تنظيم دورات متخصّصة وورش عمل مشتركة تُعنى بالسلامة العامة ورفع مستوى التوعية المجتمعية، بما ينعكس إيجاباً على تطوير مهارات العناصر وتعزيز الخدمة العامة".

من جهة ثانية، استقبل خريش، في مكتبه في المديرية العامة، رئيس بلدية بسابا الأستاذ شربل كلود أبي انطون، ورئيس بلدية كفرشيما الأستاذ وسيم إميل الرجي.

وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون بين المديرية العامة للدفاع المدني وبلديتي بسابا وكفرشيما في مجالات السلامة العامة، ولا سيما دعم وتعزيز جهوزية مراكز الدفاع المدني في نطاق البلدتين وتأمين المتطلبات الضرورية لرفع مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين".