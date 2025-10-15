صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة ،البلاغ التالي:

"بتاريخ 14-10-2025، عاد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، النقيب والمعاون من مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي، اللذين يتلقيان العلاج في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، إثر إصابتهما بتاريخ 12-10-2025 أثناء قيامهما بعملية توقيف أحد أخطر المطلوبين بترويج المخدرات في محلة السعديات.

وخلال الزيارة، اطمأن اللواء عبد الله إلى حالتهما الصحية وتمنى لهما الشفاء العاجل، مشيدًا بشجاعتهما وتفانيهما في تنفيذ المهام الموكلة إليهما بكل احترافية.

وأكد "أن قوى الأمن الداخلي تفتخر برجالها الذين يضحون بأنفسهم في سبيل مكافحة الجريمة وتوقيف المطلوبين والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمي"ن، مشددًا على "أن التفاني والشجاعة هما أساس قوة المؤسسة الأمنية واستمراريتها في مواجهة التحديات”.