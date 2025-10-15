نفّذت قوة مشتركة من شعبة المكافحة البرية طرابلس واستقصاء ضابطة طرابلس، عملية أمنية نوعية أسفرت عن ضبط مستودع يحتوي على كميات كبيرة من الألبسة والأحذية المهرّبة، وبوشر التحقيق مع المعنيين لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

كما نفذت قوة مشتركة من الشعبة المركزية طرابلس (مفرزة البلدة والتبليغات) واستقصاء ضابطة طرابلس، مداهمة نوعية أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من الأحذية المهربة، وبوشر التحقيق مع المعنيين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وكانت الشعب المذكورة قد تمكنت خلال الأسبوع المنصرم بالإضافة لمفرزة العبودية الحدودية من ضبط كمية 3000 كلغ من الخضار المهربة (مكافحة برية) وكميات من المواد الغذائية والعطورات والأحذية الألبسة المهربة وقد جري تسليم الخضار والمواد الغذائية للجيش اللبناني.