أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، عن تنفيذ سلسلة من العمليات النوعية، أسفرت إحداها عن تفكيك خلية على تنسيق مع ماهر الأسد، وتلقت "دعماً لوجستياً من حزب الله" اللبناني، وكانت بصدد تنفيذ عمليات ضد مواقع عسكرية وأمنية في المحافظة.

"ضربات موجعة"

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز هلال، إن محافظة اللاذقية شهدت خلال الأيام الماضية، سلسلة من العمليات النوعية الدقيقة، "أسفرت عن توجيه ضربات موجعة للخلايا الإرهابية النشطة في المنطقة"، وذلك في "سياق الجهود الأمنية المستمرة والمكثفة لملاحقة فلول الإرهاب وتجفيف منابع تمويله ودعمه".

وأضاف الهلال أن الوحدات الأمنية ألقت القبض على عدد من العناصر "الإرهابية" البارزة، "وتفكيك خلايا إجرامية كانت تخطّط وتنفّذ هجمات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ولا سيّما في الساحل السوري"، مشيراً إلى أن هذه العمليات تأتي في إطار "العمل الدؤوب لحماية المواطنين وصون أمن الدولة من أي تهديد داخلي أو خارجي".

أبرز العمليات

وأوضح هلال أن أبرز العمليات، كانت تمكن الأجهزة الأمنية في أقل من 24 ساعة، من ضبط وتفكيك "خلية إرهابية" يقودها المدعو ماهر حسين علي، المتورط في تنفيذ هجمات سابقة ضد مواقع تابعة للأمن الداخلي، مؤكداً أن علي كان بصدد الإعداد لهجمات جديدة تستهدف مواقع عسكرية وأمنية في محافظة اللاذقية.

وقال المسؤول الأمني أن التحقيقات أظهرت "وجود تنسيق مباشر" بين الخلية وماهر الأسد، شقيق رئيس النظام المخلوع، وكذلك مع قائد "فوج المكزون" المدعو الوضاح سهيل إسماعيل.

وأكد هلال أن الخلية تلقت "دعماً لوجستياً مباشراً" من حزب الله "وميلشيات طائفية أخرى، وذلك ضمن مخطط تخريبي منظم يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وتهديد أمن الساحل السوري".

مخططات تخريبية

وقال هلال إن العمليات الأمنية أسفرت عن اعتقال العقيد السابق في الحرس الجمهوري مالك علي أبو صالح، مشيراً إلى أن الأخير كان قائد "غرفة عمليات الساحل"، التي كانت تشرف على التخطيط والتنسيق لاستهداف مواقع الجيش والقوى الأمنية خلال أحداث آذار الماضي.

وأكد تورط العقيد المذكور، بشكل مباشر في التنسيق مع جهات خارجية مشبوهة، وتلقيه دعماً لوجستياً مشبوهاً بهدف تنفيذ مخططات تخريبية تهدد أمن واستقرار المنطقة.

كما كشف هلال عن إلقاء القبض على الوضاح سهيل إسماعيل، "المسؤول عن تنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية في منطقة جبلة، تحت توجيه مباشر من كل من المجرمين سهيل الحسن وغياث دلة، وذلك ضمن مخطط ممنهج يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار الساحل السوري".

وقال هلال إن "هذه الضربات المتتالية تعكس الجاهزية العالية والاستعداد الدائم لأجهزتنا الأمنية في التصدي لكل تهديد يمس أمن الوطن والمواطن، وتوجه رسالة واضحة وحازمة إلى جميع الخلايا الإرهابية ومن يدعمها، بأن يد العدالة ستصل إليهم أينما كانوا". وأضاف "نؤكد لأهلنا في الساحل السوري الأبيّ أن أمنهم واستقرارهم مسؤولية عظيمة نحملها بكل فخر، وسنواصل بذل أقصى الجهود لحمايتهم".

وأمس السبت، كشف وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، عن "تحركات مشبوهة" لمجموعات في مختلف أنحاء سوريا، مستغلةً ما حدث في محافظة السويداء، جنوب البلاد، بين الدروز والبدو.