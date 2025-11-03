المركزية - صدر العدد الجديد لمجلة "الأمن" التي تصدرها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بعنوان: جاهزون دائمًا. وكتب رئيس تحرير المجلة العميد الركن شربل فرام إفتتاحية العدد عن العبء الثقيل، وجاء فيها: "يحملُ لبنان اليوم عبئًا ثقيلًا لا يمكن أن يُختصرَ بعناوينَ ولا أن يُقاس بشعارات.

هو عبءُ تاريخ سياسيٍّ أثبت عدم قدرته على إنتاج الحلول، فقد اعتدنا إدارة الأزمات بدل مواجهتها، فتحوّل واقُعنا إلى نكبات متلاحقة واقتصاد يعيش على وعود من هنا وهناك.

والعبءُ المتعاظم هو في غياب أسس الدستور وفقدان قواعد القانون.

نعيشُ تحت هذا العبء منذ سنوات طويلة وكأننا فقدنا اتجاه الخلاص أو أنّ الطريق ما زال في نفق المجهول.

هل يمكن لأرضنا المحروقة أن تحضنَ أشجارَ الزيتون من جديد؟.

هل يمكن لعقولٍ اعتادت الخروج عن النصّ والخروج عن المنطق أن تنطق لغةً واحدة؟.

هل يمكن لمنابرَ تلوّنت بالغوغائية وتحريف الوقائع أن تجاهر بالحقيقة المؤلمة؟.

ماذا نريد بعد لنعترف بأنّ لا شرعيّة إلا لدولة واحدة تضمُّ المكوّنات كافة وترعى شؤونهم وتحفظ حقوقهم؟.

ماذا نريد بعد لنعترف بأنّ مفردات التخوين المتبادلة لا تبني مستقبلا ولا تنفع أجيالا؟.

تهديدات كبيرة تلفّ واقعنا ونحن مصرّون على محاربة طواحين الهواء.

مناطقُ مدمّرة وأعمارٌ مدمّرة ونحن ما زلنا نلاحق ظلالنا في ساحات الهزائم.

العبءُ ثقيلٌ ومتشعّبٌ ومتعبٌ وقد آن أوان الخلاص.

لا نحتاجُ اليوم إلى سوى شجاعة في قول الحقيقة وإرادة جامعة لبناء دولة المستقبل والازدهار.

لا نحتاج اليوم إلى سوى رسم طريق الحريّة وطريق السلام.

لا نحتاج اليوم إلى سوى التخلّص من كلّ عبءٍ ثقيل...".