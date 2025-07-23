Jul 23, 2025 11:26 AMClock
اقليميات
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السيسي يعلنها: هزمنا الإرهاب!

أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن الجيش المصري أصبح درعا حصينا وسيفا قاطعا، حتى هزم الإرهاب و”تطهرت أرض الكنانة من براثنه”، مؤكدا أن مصر ستظل عصية على المؤامرات والفتن.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ73 لثورة 23 يوليو 1952: “على مدار السنوات الأخيرة، كانت الدولة المصرية سباقة في صناعة الحاضر وصياغة الغد  فحدثنا جيشنا الباسل، حتى أصبح درعا حصينا وسيفا قاطعا، وهزمنا الإرهاب، وتطهرت أرض الكنانة من براثنه، وشهدنا طفرة عمرانية شاملة، فأزيلت العشوائيات، وشيدت المساكن وأسست مدنا ذكية”.

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