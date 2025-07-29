كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلثاء، عن منع أكثر من 29 محاولة لإطلاق صواريخ ومسيّرات من داخل العراق، تجاه إسرائيل.

وأكد السوداني أن جماعات مسلحة في العراق حاولت إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل وقواعد عراقية تضم قوات أميركية خلال حرب الأيام الـ12 بين طهران وتل أبيب.

وقال في مقابلة مع “أسوشيتد برس”: “منعنا أكثر من 29 محاولة لإطلاق صواريخ ومسيّرات من داخل العراق”.

كما أشار إلى أن إحباط الهجمات تم وفقا لعمليات أمنية عسكرية عراقية.

وقال: “لن نسمح لأي فرد أو جهة باستخدام العراق كقاعدة لعمليات عسكرية”.