شهد العالم طفرة غير مسبوقة في تطور الذكاء الاصطناعي الذي لم يعد مجرد أداة مساعدة في إنجاز المهام اليومية، بل أصبح اليوم منافساً حقيقياً للبشر في العديد من المجالات.

فقد كشفت شركة OpenAI في تقريرها الأخير عن 44 مهنة تُعدّ الأكثر عرضة للاستبدال بالذكاء الاصطناعي استناداً إلى اختبار جديد أُطلق عليه اسم GDPval، يقارن أداء الذكاء الاصطناعي مع أداء محترفين من تسعة قطاعات اقتصادية رئيسية في الولايات المتحدة.

وجاءت النتائج مقلقة للغاية لبعض المهن، إذ أظهر الذكاء الاصطناعي تفوقاً كبيراً في أداء المهام التي كانت تُعتبر حتى وقت قريب حكراً على البشر.

وهذه أبرز 5 وظائف مهددة بالاستبدال، اخترنا تسليط الضوء عليها:

أولاً: موظفو المحاسبة والتأجير

فقد تفوق الذكاء الاصطناعي على العاملين في هذا المجال بنسبة 81٪ من الحالات، وهي النسبة الأعلى على الإطلاق في الدراسة، ما يجعلها المهنة الأكثر عرضة للاستبدال.

ثانياً: مديرو المبيعات

كما احتل مديرو المبيعات المركز الثاني بنسبة 79٪، إذ أظهرت النماذج قدرة عالية على تحليل البيانات واتخاذ قرارات تسويقية دقيقة بشكل أسرع من البشر.

ثالثاً: موظفو الشحن والاستلام والمخزون

فيما خسر موظفو الشحن والاستلام والمخزون أمام الذكاء الاصطناعي في 76٪ من الحالات، خصوصاً في المهام التي تتطلب الدقة والتنظيم وإدارة البيانات اللوجستية.

رابعاً: المحررون

وكانت المفاجأة أن الذكاء الاصطناعي تفوق على المحررين بنسبة 75٪، ما يشير إلى قدرته المتزايدة على التحرير اللغوي وإعادة الصياغة وتوليد النصوص بأسلوب متقن.

خامساً: مطورو البرمجيات

فيما جاء مطورو البرمجيات في المركز الخامس بنسبة 70٪، إذ أظهرت النماذج مثل GPT-5 وClaude Opus 4.1 كفاءة عالية في كتابة الأكواد وتصحيح الأخطاء وتطوير الحلول التقنية بسرعة تفوق البشر.

مهن أخرى معرضة

أما المهن الأخرى المعرضة للاستبدال بدرجات متفاوتة، فهي: المحققون الخاصون، وموظفو الامتثال، ومديرو العمليات، وممثلو المبيعات، والمستشارون الماليون، ومديرو الخدمات الصحية، والممرضون، والصحفيون، والمحامون، والمحللون الماليون، والمخرجون، والمحاسبون.

في حين كانت أقل المهن تأثراً بالذكاء الاصطناعي، تلك التي تتطلب تفاعلاً بشرياً عالياً أو إبداعاً بصرياً مثل المهندسين الصناعيين ومحرري الفيديو، حيث لم تتجاوز نسبة فوز الذكاء الاصطناعي أمامهم 17٪ فقط.

منافس حقيقي

إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة مساعدة، بل أصبح منافساً حقيقياً، إذ تفوقت بعض النماذج على البشر في أكثر من نصف الوظائف التي تم اختبارها، خصوصاً في قطاعي التجزئة والمبيعات.

لكن OpenAI حاولت تهدئة المخاوف، مؤكدة أن الهدف ليس استبدال البشر بل دعمهم وتحسين إنتاجيتهم، في وقت يتسارع فيه تطور الذكاء الاصطناعي بوتيرة غير مسبوقة، حيث ارتفعت كفاءة النماذج الحديثة مثل GPT-5-high بنسبة أربعة أضعاف مقارنة بالإصدار السابق GPT-4o خلال 15 شهراً فقط.

المصدر: العربية