نشرت وزارة الخارجية السورية على منصة "إكس" رسالة شكر وتقدير من وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني إلى رئيس لجنة التحقيق الدولية المعنية بالجمهورية العربية السورية، باولو سيرجيو بينهيور، "على جهوده في إعداد التقرير"، مؤكداً أن "ما ورد فيه ينسجم مع ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة".



وثمنت الخارجية هذه الجهود، وأكدت "التزامها بإدماج التوصيات ضمن مسار بناء المؤسسات وترسيخ دولة القانون في سوريا الجديدة".

رحبت الخارجية السورية بالتعاون بين لجنة التحقيق الأممية بأحداث الساحل واللجنة الوطنية، مضيفة أنه قد تم توقيف عدد من المتورطين في أحداث الساحل بالفعل.

وتابعت أن الحكومة اتخذت إجراءات جادة في سبيل المساءلة بأحداث الساحل.

"توصيات التقرير الأممي واللجنة الوطنية ستشكل خارطة طريق لتقدم سوريا... نعمل على ترسيخ العدالة وضمان المساءلة ومنع تكرار الانتهاكات"، بحسب الخارجية السورية.