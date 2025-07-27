أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، صباح اليوم الأحد، تعليق العمليات العسكرية في ثلاث مناطق بقطاع غزة، وذلك "لأغراض إنسانية" وضمن فترة زمنية محدّدة.



ونشر أدرعي عبر منصة "إكس" خريطة تُبيّن باللون الأبيض المناطق التي ستشملها الهدنة الموقّتة في قطاع غزة، وهي المواصي ودير البلح ومدينة غزة، إضافة إلى المناطق التي سيتواصل فيها القتال كما تظهر باللون الأحمر.

وقال: "في إطار الخطوات التي تقرَّر اتخاذها لتحسين الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، نعلن عن تعليق تكتيكي محلي للأعمال العسكرية في مناطق محدّدة لأغراض إنسانية وذلك من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساء".

وأكد أدرعي أنّ "القتال لا يتوقف باستثناء المناطق التي تم تحديدها، وسنواصل العمل وتطهير وتحييد المناطق التي يعمل فيها الجيش الإسرائيلي من البنى التحتية والعناصر الإرهابية"، داعياً سكان قطاع غزة إلى "الامتناع عن العودة إلى المناطق المحددة بالأحمر".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية أنّ شاحنات المساعدات بدأت التحرك من مصر نحو قطاع غزة، وذلك بعد تزايد الضغوط الدولية وتحذيرات من وكالات إغاثة من انتشار المجاعة في القطاع.





وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن قبل ساعات عن إنشاء "ممرات إنسانية" يسمح فيها لقوافل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتحرّك الآمن لغرض إدخال المواد الغذائية والأدوية إلى سكان غزة.



وأوضح الجيش الإسرائيلي أنّ إسرائيل استأنفت إسقاط المساعدات جوّاً على قطاع غزة. وأضاف أنّ "عمليات الإسقاط الجوي ستتم بالتنسيق مع منظمات الإغاثة الدولية وستشمل سبع منصات للمساعدات تحتوي على طحين وسكر ومعلبات غذائية سيتم توفيرها من المنظمات الدولية".



كما أكدت مصادر فلسطينية بدء إنزال المساعدات على شمال غزة.