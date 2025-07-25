في أعقاب تقارير عن انهيار محادثات الدوحة والتأخير المستمر في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن، أعلن المعلق العسكري في قناة i24NEWS بالعبرية يوسي يهوشوع، مساء اليوم الجمعة، في اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، أنه "من المتوقع أن يقدم الجيش الإسرائيلي ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمجلس الوزراء: صفقة في النهاية، تطويق غزة واحتلال القطاع".

1. صفقة في النهاية - وقف كامل للقتال، في حال التوصل إلى اتفاق.

2. اقتراح رئيس الأركان - تطويق مدينة غزة والمعسكرات المركزية، وممارسة الضغط من الخارج، والاستنزاف الجوي، وممارسة النفوذ للضغط على حماس.

3. احتلال القطاع - خطوة واسعة النطاق تشمل دخول غزة والمعسكرات المركزية. معناها: خطر حقيقي على حياة الرهائن، وعودة القوات التي تم إطلاق سراحها بالفعل، بما في ذلك لواء المظليين وألوية الكوماندوز - ومعضلة أخلاقية صعبة لمجلس الوزراء الإسرائيلي.