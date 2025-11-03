ذكرت صحيفة "معاريف" أنّ الجيش الإسرائيلي يستعدّ لسيناريوهات متعددة على الجبهة الشمالية مع لبنان، في ظلّ ما وصفته بتزايد مؤشرات النشاط الميداني لحزب الله خلال الأسابيع الأخيرة.

وأفادت الصحيفة بأنّ الاستخبارات الإسرائيلية رصدت تحركات متزايدة لعناصر الحزب في مناطق عدّة من لبنان، أبرزها شمال نهر الليطاني والبقاع وجنوب بيروت، مشيرة إلى أنّ الحزب يعمل على إعادة بناء “قوة الرضوان” وإخراج بعض الأسلحة من المخابئ التي كانت إسرائيل قد استهدفتها في وقت سابق.

وأضافت "معاريف" أنّ حزب الله يسعى إلى تنفيذ "عملية مزدوجة"، تقوم على إعادة بناء قوته العسكرية بهدوء من جهة، وتفادي أي مواجهة مباشرة مع إسرائيل من جهة أخرى، في محاولة للحفاظ على توازن الردع القائم وتجنّب تصعيد واسع النطاق في المرحلة الراهنة.