أفادت شبكة "سي بي إس" بأن الإدارة الأميركية تتجه إلى إنهاء وضع الحماية المؤقتة وتصاريح العمل الممنوحة لنحو 268 ألف مهاجر فنزويلي في خطوة ترى واشنطن أنها ستدفعهم نحو الترحيل الطوعي.

وبحسب الشبكة، كانت الولايات المتحدة قد منحت هؤلاء المهاجرين هذا الوضع القانوني عام 2021، لكنه بات محل مراجعة من قبل الإدارة الحالية، التي سبق ان أنهت برنامجا مماثلا شمل أكثر من 350 ألف فنزويلي، ما يضع مستقبل مئات الآلاف من المهاجرين أمام مصير مجهول.

وفي تعليقها على القرار، قالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، كريستي نويم، إن استمرار العمل بالبرنامج "لن يكون في مصلحة البلاد"، واصفة وضع الحماية المؤقتة بأنه "مغناطيس واضح للهجرة غير الشرعية".

وكان ترامب قد أصدر في آذار الماضي إعلانا لتفعيل "قانون الأعداء" Alien Enemies Act الصادر عام 1798، والذي يسمح بترحيل الأجانب في حال "وقع أي غزو أو توغل مفترس"، وذلك بهدف تسريع إجراءات الترحيل.

وقال ترامب حينها إن من الضروري تفعيل القانون في القضايا المرتبطة بالفنزويليين المشتبه بانتمائهم إلى عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية المعروفة بخطورتها الشديدة، وعصابات أخرى، وذلك بسبب "الهجرة غير الشرعية الجماعية".

من جانبها، أعلنت فنزويلا أنها ترفض سياسات إدارة ترامب تجاه المواطنين الفنزويليين، معتبرة اياها غير شرعية و"مخالفة لحقوق الإنسان".

وتؤكد السلطات الفنزويلية ونشطاء حقوق الإنسان وأسر المعتقلين أن هؤلاء المهاجرين المرحلين أو معظمهم على الأقل، ليس لهم أي صلة بالعصابات.

