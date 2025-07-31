حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” من تدهور خطير في الأوضاع الصحية بقطاع غزة.

وأكدت ان معظم المواليد الجدد في القطاع يعانون من نقص في الوزن والطول نتيجة سوء التغذية الحاد الذي يضرب السكان منذ أشهر، مشيرا إلى أن الأزمة الإنسانية في غزة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.

وشدد على أن “الحل الحقيقي يبدأ بوقف إطلاق النار، فلا يمكن معالجة هذه الكارثة الإنسانية في ظل استمرار الحرب”.

وأضاف أن الوضع يتطلب دخول مئات الشاحنات يوميًا محملة بالمساعدات الإنسانية، لكن العوائق الأمنية والإجراءات الإسرائيلية تحول دون ذلك، لافتا إلى أن “المطلوب من إسرائيل الآن هو توفير ممرات آمنة لشاحنات الإغاثة”.

ونقلت "إن بي سي" عن خبراء دوليين في مجال الصحة أن فرصة منع الموت الجماعي في غزة تتلاشى وبالنسبة للكثيرين لقد فات الأوان.