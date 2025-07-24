هزّ بلدة بعلبك، تحديداً حي الجمالية، دوي قوي، وصل صداه إلى أنحاء عدّة في المدينة. وقد ظنّ سكان بعلبك أنه ناتج عن عدوان إسرائيلي، وهو ما تم التداول به، إلى حين التأكد أنه ناجم عن إطلاق الجيش اللبناني قذيفة على سيارة لتوقيف أحد المطلوبين، مستخدمًا طائرة مسيّرة "درون" في عملية الملاحقة.

مجدداً، كانت بعلبك على موعد جديد من فصول ملاحقة الهاربين من العدالة، في إطار الحملات الدائمة التي يقوم بها الجيش اللبناني للقضاء على تجار المخدرات. واليوم، نفذ الجيش اللبناني عملية نوعية، لملاحقة تجار المخدرات والمطلوبين بجرائم مختلفة، بعد عملية رصد وتعقّب استمرت فترة طويلة.

وأدت العملية إلى وقوع اشتباكات بين الجيش ومطلوبين شرقي بلدة الجمالية في البقاع، حيث استهدف الجيش سيارة رباعية الدفع لمطلوبين بعد ملاحقتها.

وبحسب المعلومات فإنّ المتواجد داخل السيارة هو علي زعيتر، والمعروف باسم "أبو سلة"، المتهم بتجارة المخدرات والمطلوب بعشرات مذكرات التوقيف، والتورط بمقتل عنصر في الجيش اللبناني خلال مداهمة سابقة في بعلبك، بعدما قُتل جندي وإصابة خمس عناصر خلال مداهمة في حي الشروانة. ورغم إصابة "أبو سلة" حينها إصابة بالغة برصاصتين في رجله وبطنه، إلا أنّه تمكن من الفرار، في عملية استمرت لساعات.

ونتيجة لمداهمة اليوم، تضاربت المعلومات بخصوص مصير "أبو سلة"، ففي حين أشارت معلومات إلى توقيفه بعد تعطل الآلية التي كان يقودها بعد إصابتها بقذيفة الجيش، أفادت معلومات أخرى أن زعيتر تمكن مرة جديدة من الفِرَار.

والجدير ذكره أن الجيش لا يزال يتواجد في الجمالية مطوقًا المنطقة، إضافة إلى قيامه بتوقيف عدد من المطلوبين، واستقدام تعزيزات أمنية كبيرة، تحسبًا لأي اشتباكات محتملة في المنطقة.