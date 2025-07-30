تواصلت حملة الهجوم غير المسبوقة التي تشنّها وسائل الإعلام الإسرائيلية ضد شيخ الأزهر الشريف الإمام أحمد الطيب، على خلفية مواقفه الصريحة والعلنية في إدانة جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، واصفة إياه بـ"رأس الأفعى" ومطالبة بـ"قطع هذه الرأس"، كما ورد في صحيفة "معاريف" العبرية، التي خصّصت تقريرًا موسّعًا تناول الأزهر وشيخه باعتبارهما "منبر العداء الرئيسي لإسرائيل من داخل مصر".

وردًا على هذه الحملة، قال الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية واللغة العبرية في جامعة عين شمس، في تصريحات لـ RT: "إذا كان الإمام الطيب يُوصَف بأنه رأس الأفعى في نظر القتلة والسفاحين، فهذه شهادة على أنه رأس الحربة في مواجهة عدوانهم وبطشهم بالشعب الفلسطيني". وأكد أن الهجوم الإسرائيلي هو بمثابة وسام على صدر شيخ الأزهر، واعتراف غير مباشر بـ"جرأة موقفه ومنطقية بياناته وقوة تأثيرها".

عبود اعتبر أن الشتائم الصادرة عن صحف تبرّر الإبادة الجماعية وتدافع عن التجويع وتحمي آلة الحرب الإسرائيلية "تفقد أي قيمة أخلاقية أو إنسانية"، مضيفًا أن الهجوم الإعلامي لم يقتصر على الصحف بل شاركت فيه مراكز أبحاث مرتبطة بالجيش الإسرائيلي، مثل معهد دراسات الأمن القومي، وأشخاص وصفهم بأنهم "فقدوا توازنهم العقلي"، في إشارة إلى المقدم الاحتياطي إيلي ديكل، الذي اتهم الأزهر بأنه "بوق العداء لإسرائيل"، وادّعى وجود تحريض مؤسساتي داخل مصر.

وأكد عبود أن الأزهر ليس بوقًا كما تزعم الدعاية الإسرائيلية، بل هو ضمير الأمة الحي، وموقفه من غزة نابع من ثوابت أخلاقية ودينية، ومن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ضد آلة الإبادة، مشددًا على أن "الاحتلال يخشى الكلمة الحرة، ويرتعب من المنابر التي تقول لا".

بدوره، عبّر عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر ووكيل الأزهر السابق، عن استغرابه من انزعاج إسرائيل من مواقف الأزهر، قائلًا: "الصهاينة زعلانين من وصفهم بالعدو الصهيوني، ولا أعرف بماذا نصفهم علشان زعلهم يزيد، وهو زعل يسعدنا".

وكان الأزهر الشريف قد نشر بيانًا شديد اللهجة ضد إسرائيل، اتهمها بارتكاب إبادة جماعية بحق سكان غزة وباستخدام سياسة التجويع كسلاح حرب، قبل أن يُحذف لاحقًا من منصاته الرسمية.

تجدر الإشارة إلى أن الهجوم الإعلامي الإسرائيلي يتزامن مع اتساع دائرة الأصوات الدينية والحقوقية العربية والعالمية المنددة بسياسات إسرائيل في غزة، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية وظهور تقارير دولية تتهمها بارتكاب جرائم حرب.