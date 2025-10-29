يؤثر استقرار جوي على لبنان اليوم وفي الايام القادمة مع استقرار بدرجات الحرارة قبل ان تعود للارتفاع يوم الجمعة. ولا منخفضات ممطرة في الافق...

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الجو: قليل السحب الى غائم جزئيًا



- الحرارة : بين ٢٠ و٢٦ ساحلًا وبين ١١ و٢٥ بقاعًا وبين ١٤ و٢١ على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٤٠ و٨٥٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٦ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج ٤٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٥

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- الخميس: مشمس والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٦ ساحلًا وبين ٩ و٢٦ بقاعًا وبين ١٣ و٢١ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

الجمعة: مشمس والحرارة تتراوح بين ٢٠ و٢٩ ساحلًا وبين ١٠ و٢٨ بقاعًا وبين ١٤ و٢٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠كم/س