ارتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات الدائرة في السويداء جنوب سوريا بين مقاتلين دروز ومسلحين من البدو إلى 89 قتيلاً، بحسب حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين.

وقال المرصد إن القتلى هم 46 مقاتلًا درزيًا وأربعة مدنيين من السويداء، و18 مقاتلًا من البدو، و14 من قوات الأمن، وسبعة أشخاص مجهولي الهوية بلباس عسكري. وكانت حصيلة سابقة للمصدر ذاته أفادت بسقوط 64 قتيلًا.

وتتواصل الاشتباكات العنيفة في الريف الغربي من محافظة السويداء، لليوم الثاني على التوالي، حيث تتركز المعارك عند محور قرية كناكر، وفي بلدتي الثعلة والمزرعة، وسط مقاومة تبديها المجموعات الدرزية في وجه القوات المهاجمة التي تضم عشائر البدو وتشكيلات من وزارتي الدفاع والداخلية السورية.

وبالتوازي مع الاشتباكات، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات بالصواريخ استهدفت رتل آليات لوزارة الدفاع السورية على تخوم قرى ريف السويداء الغربي الحدودية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، عن هجوم نفذه وصفه بغير التقليدي بعد تجاوز دبابات سورية الخط الذي حددته إسرائيل مسبقا، وفق ما جاء في القناة السابعة الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، إنه هاجم "قبل قليل" عدة دبابات.

ووفق الجيش، هاجمت طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي عددا من الدبابات السورية التي اخترقت منطقة محظورة قرب الحدود في مرتفعات الجولان، وتحديدا في قرية سميع التابعة لمحافظة السويداء جنوب سوريا.

وحسب تصريحات مصدر عسكري إسرائيلي، فإن عدة دبابات سورية عبرت الحدود التي حددتها إسرائيل في مرتفعات الجولان.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "هاجم الجيش عددا من الدبابات غير محددة الانتماء في المنطقة الواقعة بين منطقتي سجن وسماع في جنوب سوريا، وسيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية لاحقا.

ووفق التقرير الإسرائيلي، شوهدت الدبابات وهي تتحرك على مقربة من مناطق الاضطرابات في محافظة السويداء، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بين مجموعات مسلحة محلية من الدروز والبدو، بعضها مدعوم من النظام السوري. وقُتل في الاشتباكات العشرات، 27 منهم دروز و10 بدو، وجُرح العشرات.

وتشمل بؤر القتال بلدات المقوس والطيرة والمزرعة والصورة الكبيرة، حيث أُبلغ عن إطلاق نار حي وقذائف هاون وأسلحة ثقيلة.

وأفادت مصادر محلية أن مسلحين بدو أقاموا حواجز، بل واعتقلوا دروزًا. وإثر التهديدات ونيران المدفعية، هجر بعض السكان منازلهم.

وحسب القناة السابعة، يبدو أن الهجوم الإسرائيلي على الدبابات كان يهدف إلى منع وصول قوات المساعدة التابعة للنظام السوري ضد الدروز.

وأصدرت إسرائيل، التي تعمل بانتظام ضد تواجد حزب الله والعناصر الموالية لإيران في جنوب سوريا، تحذيرات في الأشهر الأخيرة للنظام السوري بعدم انتهاك الخطوط الحمراء بالقرب من الحدود.

ووردت تقارير عن تقديم مساعدات طبية في الأسابيع الأخيرة لجرحى من الدروز، ونشاط مدني مع شخصيات دينية من المنطقة.