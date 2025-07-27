تزامناً مع البدء بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزّة، من مصر، واستئناف أسلوب إنزال المساعدات جوّاً فوق القطاع، يعود الحديث عن "مهلة" إسرائيلية لحركة "حماس" بشأن مفاوضات التهدئة وإطلاق الرهائن.

فقد أورد موقع "واللا نيوز" الاسرائيلي، عن مصادر أمنية إسرائيلية، بأنّه "من المتوقع أن تمنح الحكومة حماس مهلة لأيام عدة، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الخطوة التالية في غزة".

ونقل الموقع عن مصدر مشارك في مفاوضات غزة، قوله إنّ "هناك احتمال باتخاذ قرار عسكري جديد في قطاع غزة، والكرة بيد حماس".

من جهتها، نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية عن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إعلاناً عن "تحقيق تقدُّم كبير" في المفاوضات بشأن غزة.

وقال روبيو: "نأمل التوصل لوقف إطلاق نار يُفرَج فيه عن نصف الرهائن ثم الباقي نهاية الـ60 يوماً"، معتبراً أنّ "الحلّ لما يحدث في غزة بسيط للغاية أطلقوا سراح الرهائن وألقوا أسلحتكم وستنتهي الحرب".

إلى ذلك، نقلت "فوكس نيوز" عن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف قوله إنّ "المفاوضات مع حماس التي تعثّرت بدأت تعود إلى مسارها".

أضاف: "اتفاقيات إبراهام للسلام ستتوسّع، ولن يكون مفاجئاً إذا ما انضمّت نحو 10 دول في نهاية العام".

والخميس، أعلن ويتكوف أنّ واشنطن سحبت مفاوضيها من المحادثات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة في العاصمة القطرية الدوحة، متّهماً حماس حينذاك بـ"عدم التصرف بحسن نيّة".

وقال: "قرّرنا إعادة فريقنا من الدوحة لإجراء مشاورات بعد الردّ الأخير من حماس والذي يظهر بوضوح عدم رغبتها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة"، مضيفاً: "في حين بذل الوسطاء جهوداً كبيرة، لا تبدي حماس مرونة أو تعمل بحُسن نيّة".

وأشار إلى أن واشنطن ستدرس الآن "خيارات أخرى لإعادة الرهائن إلى ديارهم ومحاولة إيجاد بيئة أكثر استقراراً لسكان غزة".