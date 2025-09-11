النهار

لوحظ أن قادة "حماس" على المستويات الأمنية والسياسية والإعلامية، أحجموا عن الحديث الإعلامي وغابوا عن السمع منذ ما بعد حرب غزة، ومنهم من غادر لبنان إلى دول أخرى، فيما من بقي في البلد يحاذر الظهور في مناسبات عامة.

تردد أمس أن النيابة العامة العسكرية ستخلي سبيل عميد حمود أحد أبرز الناشطين في طرابلس والموقوف منذ مدة.

علّق النائب مارك ضو على إثارة اقتراح قانون قدمه قبل سنتين يعدل قانون منع ارتداء الشورت في الأماكن العامة، قائلاً: لا أعلم ما سر توقيت الطرح حالياً لأن في البلد أموراً كثيرة أكثر أهمية، بس يمكن الرئيس برّي حابب ينقر عليي".

يطالب المعلمون المتقاعدون في المدارس الخاصة مجلس النواب إقرار فتح اعتماد مالي إضافي لمصلحة صندوق التعويضات للاستمرار في قبض رواتب تضمن لهم عيشاً ولو غير كريم كما يرددون، إذ بخلاف ذلك، ستعود رواتبهم إلى 30 دولار شهرياً بعد نفاد المال الذي خصص من اعتماد سابق.

اخترقت مجموعة مقرصنة صفحات التواصل الاجتماعي لقوى الأمن الداخلي ونشرت أخباراً عن العملات الرقمية وقد تمّت استعادة الصفحات. وأعلنت المديرية العامة عبر منشور على "إكس" أن "التحقيق جار لتحديد هوية المتورّطين".

الجمهورية

اعتبر دبلوماسي عريق أنّ دولة عظمى "لا تستهدف الحسم في المنطقة وإنّما إدارة التوازنات، وأنّها تسعى إلى ضبط تهديدات دولة إقليمية لا القضاء على هذه التهديدات".

أكّد خبراء ماليّون أنّ نجاح مرجع مالي استلم منصبه منذ فترة قصيرة يعتمد على ثلاثة قواعد أساسية هي: قدرة الحكومة على توزيع الخسائر، حماية المودعين، والتزام تنفيذي سريع.

قال سفير غربي بارز إنّ عودة قنوات التفتيش النووي بين دولة إقليمية ووكالة دولية قد يُهدّئ إيقاع التصعيد موقتاً، لكنّه لن يُغيِّر حسابات إسرائيل على الجبهات المحيطة بلبنان ما لم تُرفَق بخفض لقدرات المحوَر.

اللواء

لم يُخفِ دبلوماسي مخضرم تبدُّل المزاج العربي من أداء دولة كبرى، بعد الهجمات الإسرائيلية على الدوحة..

يؤكد مصدر على اطلاع على التنسيق بين دولتين عربيتين جارتين، أن الثقة تترسخ لمعالجة ملفات السجناء والمفقودين عبر القنوات الرسمية وبالطرق القانونية..

يدور نقاش بالأرقام، وبالتنسيق مع صندوق النقد في ما خص التحسينات التي يمكن أن تطرأ على رواتب العاملين في القطاع العام، مع الإقرار بالظروف المالية الضاغطة.

نداء الوطن

وصلت معلومات من دولة خليجية إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية، ساهمت في توقيف شاحنة المخدرات المعروفة بـ"الأسطورة" في بخعون - الضنية، ومن أهم المتورطين شقيق أحد نواب المنطقة، وهو متوارٍ عن الأنظار حاليًا، ويرجَّح وجوده في تركيا.

علمت "نداء الوطن" أنه اعتبارًا من أول شهر تشرين الأول ستصبح جميع خدمات الأمن العام متاحه عبر شركة ليبان بوست، مما يسهل على المواطنين والمقيمين الأعباء والوقت وعناء الانتقال إلى مراكز الأمن العام.

قالت مصادر دبلوماسية إن الغارات الإسرائيلية على الدوحة قد تساهم في إعطاء زخم للمؤتمر الذي سينعقد هذا الشهر في نيويورك لحل الدولتين، برعاية من المملكة العربية السعودية وفرنسا.