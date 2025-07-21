جدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد تأكيد دعم بلاده لحل يقضي بقيام دولتين في قبرص، داعيا المجتمع الدولي إلى تقبّل التقسيم في الجزيرة المتوسّطية.

وقبرص مقسّمة منذ العام 1974 إثر غزو تركي لشمال الجزيرة عقب انقلاب في نيقوسيا بدعم من المجلس العسكري اليوناني آنذاك.

وقال الرئيس التركي خلال زيارة للشطر الشمالي من قبرص في الذكرى الـ51 لغزو القوات التركية للجزيرة “ندعم بالكامل رؤية تستند إلى حل يقضي بقيام دولتين”.

وتابع: “حان الوقت لأن يتصالح المجتمع الدولي أيضا مع الحقائق على الأرض”، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.