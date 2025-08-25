رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن “حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتعطشة للدماء تواصل هجماتها الوحشية على غزة لتدمير كل ما يمت للإنسانية بصلة”.

وقال أردوغان في تصريحات صحافية عقب اجتماع الحكومة التركية: “ندين استهداف مجمع ناصر الطبي صباح اليوم الإثنين واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة”، مشيرا إلى أن “الهجمات الإسرائيلية الوحشية على المستشفيات والصحافيين استمرار للإبادة الجماعية في غزة”.

وتابع: “إسرائيل قصفت اليوم مستشفى وقتلت 5 صحافيين والمجرم نتنياهو يواصل مجازره في غزة”.

وأضاف: “بحثنا في اجتماع الحكومة اليوم، الخطوات الإضافية التي يمكننا اتخاذها، لوقف الظلم الذي تمارسه إسرائيل في غزة”.