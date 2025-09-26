المركزية- أعلنت شركة Cablevision، الشبكة الرائدة في توزيع المحتوى التلفزيوني في لبنان، عن إطلاق عروض خاصة مع بداية بطولة دوري أبطال أوروبا 2026 لكرة القدم، لتتيح لعشّاق الرياضة فرصة متابعة أهم المباريات العالمية بجودة صورة وصوت متميزة وذلك مقابل أسعار تنافسية.

يبدأ العرض الأساسي للمشتركين الجدد بسعر 65 دولاراً أميركياً فقط بدلاً من 99 دولاراً أميركياً (شامل ضريبة القيمة المضافة). ويشمل العرض تكاليف التركيب مع تجهيزات الاستقبال و Smart Receiver 4K.

كما يحصل المشتركون على شهر مجاني من الباقة الكاملة التي تضم Back to Basic، Movies & Series، Lifestyle & Documentaries، The Frenchy، وSports Addict، بالإضافة إلى اشتراك CV+ مجاني لمدة شهر واحد في باقتي Family وEntertainment Plus .

كذلك قدّمت الشركة عروضاً مبكرة للمشتركين الجدد للبطولات الكبرى، من أبرزها كأس العالم FIFA 2026، مع عرضين مميزين:

- العرض الأول: اشتراك كأس العالم بسعر 165 دولاراً أميركياً بدلاً من 195 دولاراً أميركياً، مع شهر مجاني من الباقة الكاملة.

- العرض الثاني: عرض مدمج يشمل كأس العالم وباقة الرياضة السنوية بسعر325 دولاراً أميركياً بدلاً من 376 دولاراً أميركياً.

كما يمكن لعشاق كرة القدم الاستفادة من باقات خاصة لمتابعة كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب وكأس آسيا 2027 في السعودية، كل منهما بسعر 110 دولارات أميركية فقط مع شهر مجاني من الباقات الكاملة، أيضًا للمشتركين الجدد.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشتركين الحاليين الاستفادة من العروض المبكرة وحجز باقتهم الخاصة مسبقاً.

هذه العروض تجسّد التزام الشركة الدائم بتوفير تجربة رياضية متكاملة، تجمع بين الحماسة والرفاهية، وتمنح المشتركين في لبنان فرصة الاستمتاع بمشاهدة أهم البطولات العالمية ضمن باقات ترفيهية شاملة وبجودة عالية.