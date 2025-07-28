المركزية- عقدت مؤسسة CMA CGM شراكات استراتيجية مع كل من منظمة arcenciel، معهد سيدة العزاء الفني (الذي يديره الآباء اليسوعيون)، شركة Agrotica الزراعية، ومركز Lebanon Packing House (LPH) التابع لمجموعة CMA CGM في لبنان وهي منشـأة تعبئـة توفّـر لعملائهـا القيمـة والجـودة بمعاييــر دوليــة ، وذلك بهدف تعزيز فرص التدريب والعمل في القطاع الزراعي.

وقد شارك 24 متدرّبًا، من مختلف مناطق البقاع، في برنامج تدريب مهني يجمع بين النظري والتطبيقي، بمعدّل 100 يوم تدريب، تضمّنت 80 يومًا من العمل الميداني، تمّ تنظيمها وفقًا لمواسم الزراعة. أُقيمت الجلسات بشكل رئيسي في دير تعنايل وفي الدامور، وتناولت التقنيات الزراعية الحديثة، وممارسات الحصاد السليمة، والأعمال ما بعد الحصاد، وأساسيات الإدارة الزراعية.

كما اكتسب المتدربون خبرة ميدانية من خلال التدريب في كروم شركة أغروتيكا Agrotica، ليقوموا لاحقاً بتطبيق ما إكتسبوه من مهارات ومعرفة من خلال تطوير كرم تجريبي بمساحة ثلاثة هكتارات في دير تعنايل، في تجربة عملية متكاملة تمّت ضمن بيئات زراعية حقيقية. وتابع المشاركون تدريباتهم في مركز (LPH) Lebanon Packing House في تعنايل، التي تقدّم حلولا متكاملة تشمل: فحص الجودة، الفرز، التعبئة، الترصيص، التبريد، التكييف، والتخزين مع التركيـز الأساسـي علـى العنـب، الأفـوكادو، الكـرز، المشـمش، الطماطـم، التفـاح، الإجـاص، الحمضيـات وجميـع أنـواع الفواكـه. كما تســاعد خدماتها العالميــة المزارعيــن المحلييــن فــي تصديــر محاصيلهــم إلــى الأســواق الخارجيــة وتمكّ ــن مــن تطوير الزراعة اللبنانية - محلي ً ا ودوليا - مع خلق فرص عمل متنوعة في المنطقة.

ومع تزايد الطلب العالمي على المنتجات الطازجة مثل العنب والأفوكادو، وهي تُعدّ من المحاصيل الواعدة في لبنان وذلك بفضل تنوّع مناخه، وموقعه الجغرافي، وخبرته الزراعية، يساهم هذا المشروع في تلبية حاجتين أساسيتين: سدّ النقص في اليد العاملة الزراعية المتخصصة، وتحسين جودة الممارسات الزراعية لمساعدة المزارعين المحليين على تعزيز قدرتهم التنافسية في الأسواق التصديرية.

بفضل هذا التدريب، أصبح بإمكان هذه اليد العاملة التقنيّة الشابة تولّي وظائف أساسية في المزارع اللبنانية مثل قيادة الفرق، تنسيق العمليات اللوجستية وإدارة البساتين، الامر الذي يساهم في سدّ الفجوة بين العمال الزراعيين والمهندسين المتخصّصين. وتمثّل هذه الدفعة الأولى من المتدرّبين خطوة مهمّة نحو بناء قطاع زراعي أقوى وأكثر تنافسية، يوفّر فرص عمل ويدعم المناطق الريفية في لبنان.

ويندرج هذا المشروع ضمن برنامج "التدريب من أجل المستقبل" الذي أطلقته مؤسسة CMA CGM في العام 2024، ويشمل تدريبًا في مجالات مهنية أخرى مثل وظائف النقل البحري (الميكانيك، الأعمال الكهربائية، الضيافة على متن السفن) والطاقة المتجدّدة (أنظمة الطاقة الشمسية، العزل الحراري). ويُنفّذ بالشراكة مع المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية (IECD) والأكاديمية البحرية الدولية (IMA).

والجدير ذكره أنّه حتّى اليوم، أستفاد أكثر من 239 شابًا وشابة لبنانيين من تدريبات هذا البرنامج في مجالات الزراعة، النقل البحري، والطاقة المتجدّدة، حيث يتم دعمهم ومواكبتهم في مسار انخراطتهم المهني حتى ديسمبر 2025.