أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم بوقوع 7 جرحى جراء انفجار المجمع السكني في منطقة برديسان في محافظة قم وسط إيران، بحسب "روسيا اليوم".

وذكر التلفزيون الإيراني أن "انفجارا وقع في مجمع سكني في منطقة برديسان محافظة قم المقدسة وسط إيران، أسفر الانفجار حتى الآن عن إصابة 7 أشخاص".

وقال :"إن فرق الإطفاء والإنقاذ هرعت إلى المكان وبدأت أعمالها".

وأكدت وسائل إعلام إيرانية أن "الانفجار خلف 7 إصابات دون خسائر في الأرواح"، مشيرة إلى أن "بعض المصابين بحالة متوسطة وبعضهم بحالة خطيرة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة".

وبحسب فرق الاطفاء فإن "الانفجار نجم عن تسرب الغاز في الطابق الأول من المجمع وفق المشاهدات الأولية"، إلا أن السلطات الإيرانية لم تعلن رسميا بعد عن سبب الانفجار.