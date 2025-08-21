عقدت لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه جلسة اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب سجيع عطية، وبحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسّامني، وعدد من النواب.

بعد الجلسة، أشار عطية إلى أن “الاجتماع كان بنّاءً، حيث ناقشنا مواضيع تتعلق بصيانة الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية، كاشفًا عن “ورشة عمل كبيرة وضعتنا وزارة الأشغال في أجوائها”.

وأكد أنه “تم تأمين تمويل من وزارة الأشغال بقيمة تقارب الأربعين مليون دولار، من اجل الاستملاكات والتوسيعات في أوتوستراد جونية، وقد أُنجزت الدراسات من قبل مجلس الإنماء والإعمار، ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال في مدخل بيروت الشمالي خلال شهر كحد أقصى”، واصفًا الخطوة بأنها “إنجاز تاريخي وفي توقيت مناسب”.

وأضاف: “في ما يخص النقل المشترك، وعدنا الوزير بتأمين ثلاثين باصًا إضافيًا توزع على مراكز الأقضية في المناطق، وليس فقط في بيروت، وهناك هبة صينية منتظرة تتضمن نحو مئة باص، نأمل أن تصل قريبًا”.

وتابع : “ناقشنا أيضًا تلزيم مشروع مطار القليعات، ومرفأ جونية السياحي، إلى جانب موضوع السلامة العامة، وحوادث السير، وتم تأكيد ضرورة تعديل إشارات المرور ، مع وعود بإجراء هذه التعديلات من الآن وحتى شهر أيلول”.

وختم مشيرا إلى أن “لجنة الأشغال ستعقد اجتماعًا قريبًا مع وزير الداخلية لبحث الخطوات للحدّ من حوادث السير، أما بالنسبة لأوتوستراد شكا، فالعمل جارٍ وتم تأمين التمويل، ونأمل إنجازه قبل نهاية العام”.