هرعت الشرطة الأميركية، الأربعاء، إلى موقع إطلاق نار في مدرسة كاثوليكية في مدينة مينيابوليس بوسط غرب الولايات المتحدة.

وأعلن حاكم ولاية مينيسوتا الأميركية تيم والز عن حدوث إطلاق نار "مروع"، الأربعاء، في الأسبوع الأول من الدراسة بمدرسة كاثوليكية في مينيابوليس.

وقالت حكومة مدينة مينيابوليس إنه "تم احتواء" مطلق النار، وذلك بعدما أطلق النار في مدرسة كنيسة البشارة، وأشارت إلى أنه لا يوجد "تهديد نشط" للمقيمين.

وكتب الحاكم تيم والتز على منصة إكس: "أُبلغت عن إطلاق نار في مدرسة أنانسييشن (البشارة) الكاثوليكية وسنستمر في تحديث المعلومات مع ورودها".

وقال والز : "أصلي من أجل أطفالنا ومعلمينا الذين أفسد هذا العمل العنيف المروع أسبوعهم الأول في المدرسة".

وأفاد مصدر فيدرالي لقناة "فوكس نيوز" أن عددا كبيرا من الأشخاص أصيبوا في إطلاق النار.

كما قال مسؤولان في أجهزة إنفاذ القانون إن المشتبه به في إطلاق النار "قُتل"، حسب ما نقلت شبكة "سي إن إن".

وتأتي الحادثة بعد سلسلة من التقارير الكاذبة عن وجود مطلقي نار في حرم كليات أميركية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة مع عودة التلاميذ من عطلتهم الصيفية.

وقال والتز: "أصلي من أجل أولادنا ومعلمينا الذين شهد أسبوعهم الأول في المدرسة هذا العنف المروع" بدون أن يقدم تفاصيل بشأن ضحايا محتملين.

تعليق ترامب

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "تلقيت إحاطة كاملة بشأن حادثة إطلاق النار المأساوية في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا".

وأضاف: "البيت الأبيض سيواصل متابعة الوضع المروّع شأن حادثة إطلاق النار في مدينة مينيابوليس".