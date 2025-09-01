عُقد مساء الأحد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي “الكابينيت” لبحث الخطوات المقبلة في عملية السيطرة على مدينة غزة، في وقت نظّمت فيه عائلات الأسرى وقفة احتجاجية أمام مقر الجيش الإسرائيلي في تل أبيب.

ونقلت صحيفة “جيروزالم بوست” عن مسؤول إسرائيلي قوله إن المجلس لم يتطرّق إلى إمكانية البحث في اتفاق جزئي، مؤكداً أن القرار المعتمد منذ الجلسة الوزارية الأخيرة ما زال ساري المفعول، وهو عدم القبول بأي اتفاق إلا إذا شمل الإفراج عن جميع الأسرى.

واستمر الاجتماع نحو ست ساعات، وانتهى قرابة الساعة 1:45 فجر الاثنين بالتوقيت المحلي. كما لفتت الصحيفة إلى أن اللواء (احتياط) نيتسان ألون، رئيس إدارة شؤون الأسرى في الجيش الإسرائيلي، لم يُدعَ إلى الجلسة، لكون ملف مفاوضات الأسرى لم يكن مطروحاً على جدول الأعمال.