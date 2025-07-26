أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مسؤول أميركي، بأن "التحركات الإسرائيلية تثير غضب مؤيدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حملة لنجعل أميركا عظيمة مجدداً".

وأكدت الصحيفة أن ترامب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عند أي مشكل كقصف كنيسة بغزة وحثه على إصدار بيان توضيحي.

وشددت على أن "نتنياهو يدرك أن الولايات المتحدة هي السبب الوحيد لوجود دولة إسرائيل".

وقال المسؤؤول الأميركي إن البيت الأبيض ينسق بشكل وثيق مع إسرائيل وله نفوذ كبير على نتنياهو.

ونفى رئيس الوزراء الإسرائيلي مراراً صحة ما يتردد عن وجود خلاف مع الإدارة الأميركية.

ووسط ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل، يطالب ترامب بإنهاء الحرب في غزة سريعاً ويتحدث عن معاناة المدنيين في القطاع حيث تسبب حجب إسرائيلي منذ 11 أسبوعاً للمساعدات في أزمة إنسانية عميقة.