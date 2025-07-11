افادت وكالة "سبوتنيك" عن وقوع انفجار كبير في محيط مدينة ​حلب​.

وافيد لاحقا بان الانفجار القوي الذي هز حلب عصر اليوم مصدره كتيبة الدفاع الجوي في حي النيرب (جنوب المطار بـ 1كم) أدى لإصابة عدد من الأهالي وخراب كبير في المنطقة.

فيما أفادت مصادر محلية سورية بأن "أسباب الانفجار لا تزال غير واضحة حتى الآن، فيما ارتفعت أعمدة كثيفة من الدخان من موقع الحادث".

وبحسب المعلومات الأولية، فإن "الانفجار نجم عن تفجير مستودع للأسلحة والذخائر يقع بالقرب من مخيم النيرب جنوب المدينة".

وتحركت سيارات الإسعاف نحو موقع الانفجار الذي وقع قبل قليل في منطقة النيرب بمدينة حلب